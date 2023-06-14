По долевому страхованию жизни можно будет получить налоговый вычет

В год можно получить до 52 тысяч рублей, которые сможете потратить на инвестиции в нерискованные активы.

По долевому страхованию жизни (ДСЖ) власти собираются установить гарантированное возмещение в размере 2,8 млн рублей. Также можно получить налоговый вычет до 52 тыс. рублей в год. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента финансовой политики Минфина Ивана Чебескова.

Налоговый вычет, полученный по новому продукту ДСЖ, предусматривает как классическое покрытие НДФЛ, так и возможность вложить часть взносов в нерискованные финансовые инструменты.

Это позволит начать инвестиционную деятельность даже неквалифицированным участникам рынка.

Налоговый вычет по программе долгосрочных сбережений будет распространяться на уплаченные взносы до 400 тыс. рублей в год и может составить до 52 тыс. рублей.

Средства по ДСЖ будут застрахованы на 2,8 млн рублей, как по программе долгосрочных сбережений. Если компания, которая продала долевое страхование жизни, обанкротится, то клиенту вернут деньги в пределах этой суммы.

В Центробанке считают, что ДСЖ нужно для расширения возможностей страхования жизни и привлечения долгосрочных инвестиций.

Сейчас законопроект о долевом страховании жизни готовится ко второму чтению в Госдуме.