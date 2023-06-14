Чтобы понять, кто из ваших сотрудников самый мотивированный, предложите им премию за увольнение

При увольнении, конечно, и так по закону положены выплаты, но некоторые эксперты считают, что иногда бывает полезна система дополнительных бонусов за это.

Такой точки зрения придерживается поведенческий экономист Ури Гнизи, чье мнение цитирует RusBase.

Речь о том, чтобы предложить деньги тем, кто уволится добровольно.

Так сделали, например, в компании Amazon:

— Цель в том, чтобы побудить людей воспользоваться моментом и подумать о том, чего они хотят на самом деле. В долгосрочной перспективе пребывание сотрудника там, где он не хочет находиться, нездорово как самого сотрудника, так и компании, — объяснил это Джефф Безос.

Те, кто остается — любят компанию и свою работу больше всех, подразумевает эта стратегия.

Мы не уверены, что для того, чтобы определить самых мотивированных сотрудников, надо предлагать премии за увольнение. Гораздо проще это сделать, когда вы просто предлагаете крутую вакансию с хорошей системой мотивации. Вроде тех, что сейчас уже есть на Бухджоб.

Бухджоб — это крутейший канал с вакансиями для бухгалтеров и специалистов в сфере финансов: подпишитесь, чтобы ничего не пропустить на рынке труда.