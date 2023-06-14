Работодатель не выполнил обещание восстановить сотрудника. Сотрудник пошел в суд и выиграл его

Работодатель уговорил сотрудника уволиться по соглашению сторон, но обещал впоследствии вновь принять его на работу. Обещание не сдержал - и оказался в суде. Суд стал на сторону работника.

Работник попытался оспорить свое увольнение через суд. Изначально суд в удовлетворении его жалобы отказал, сославшись на то, что работник слишком долго ждал.

Однако следующая инстанция стала на сторону работника. Речь про Определение Пятого КСОЮ от 23.03.2023 № 8Г-1379/2023.

В решении суд указал, что работник заблуждался относительно обещаний работодателя после подписания документов об увольнении вновь принять его на работу. Кроме того, КСОЮ считает, что судьи не учли семейное и материальное положение работника после вынужденного увольнения.

Комментирует эксперт по трудовым отношениям Юлия Жижерина:

— Как видно за последние годы, в судебной практике по трудовым спорам идет тенденция на усиление защиты работника. Компаниям все труднее уволить работников и по дисциплинарным основаниям, и по сокращению штата, потому что суды в большинстве случаев встают на сторону работников. И по поводу восстановления сроков давности практика последних лет тоже в пользу работников. Поэтому, наверно, и это решение уже не удивляет.Теперь и увольнения по соглашению сторон становятся не такими безопасными, как раньше. Особенно непонятно, что делать малому бизнесу, который просто не в силах содержать таких работников, которые не выполняют свои обязанности.