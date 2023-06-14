🤔Сложный ли учет у застройщиков и у всех остальных? Бухгалтеры задают странные вопросы

Листали мы ваши обсуждения в соцсетях и наткнулись на ситуацию. Бухгалтер спросила, чей учет сложнее: у застройщиков или всех остальных, кто не строит дома? Такой вопрос коллеги посчитали некорректным.

— Т.е. есть бухучет у застройщиков и всех остальных? Или думаете в металлургии учет простой? А может, у добывающей отрасли? Все остальные — это кто? — сразу набросились с уточнениями в Красном уголке бухгалтера.

И уточняют: на то и существует, помимо стандартного бухучета (основной закон 402-ФЗ, ПБУ, ФСБУ), отраслевой учет со всеми уже своими нормативными документами, своей терминологией вкупе.

— В стройке свои особенности, в с/х также, в машиностроении особые тонкости, сфера ИТ со своими "тараканами", — перечисляют коллеги.

Мы присоединяемся к формулировкам коллег и считаем, что отраслевой учет не менее сложен, чем стандартный. Учет в строительстве тоже непростой.

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