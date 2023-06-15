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Земельный налог у физических лиц

Для некоторой недвижимости будет льготная ставка земельного налога

Земельные участки, на которых располагается жилье, будут облагаться налогом по ставке не больше 0,3% от кадастровой стоимости.
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, который изменит порядок налогообложения отдельных видов недвижимости. Об этом сообщается на сайте ФНС.

Например, для земельного участка с жилищным фондом или объектами ЖКХ-инфраструктуры разрешат применять льготную ставку. Земельный налог будет не больше 0,3% от кадастровой стоимости.

Часть земельного участка, которая занята другими объектами недвижимости, будет облагаться по ставке не выше 1,5%.

Чтобы правильно рассчитать налоговую базу, нужно самостоятельно предоставить в ФНС уведомление о застроенных частях участка.

Если этого не сделать, то налог будет рассчитан на основании сведений из Росреестра, из организаций по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации.

ФНС будет вести информационный обмен с Фоном социального и пенсионного страхования. Поэтому льготы по налогам на имущество в проактивном порядке могут получить пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, ветераны боевых действий, владельцы хозпостроек, ветераны труда.

А также те, кто пострадал во время катастрофы на Чернобыльской АЭС, от испытаний на Семипалатинском полигоне, от аварии на производственном объединении «Маяк» и от сбросов радиоактивных отходов в реку Теча.

Льготные условия распространят на многоквартирные, наемные и садовые дома.

Кстати, о доходах и имуществе физлиц. Вы помните, как сейчас нужно заполнять 3-НДФЛ?

Недавно мы публиковали специальный разбор о том, как сдать 3-НДФЛ в личном кабинете на сайте ФНС. Почитайте, чтобы научиться.

Там все-все не только про то, как заполнить, но и какзагрузить готовый документ, сформированный с помощью специальной программы.

Читать разбор

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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    Логотип ivkin.nikita.r@gmail.com
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