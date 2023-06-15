При встречной проверке по НДС бухгалтеры дают налоговикам не все документы

Так делают, когда налоговая запрашивает слишком много. А вы бы как поступили?

Ситуация классическая: встречная проверка по НДС, проверяют контрагента, требование по статье 93.1 НК.

— Просят предоставить приходные ордера, акты приёма-передачи ТМЦ, накладные на отпуск, ведомости учёта остатков материалов, проверяют нашего контрагента, встречная проверка по НДС. Подскажите, вы предоставляете данные документы по таким требованиям? — спрашивает бухгалтер в Красном уголке бухгалтера.

Кто-то из коллег не предоставляет такие документы вообще. Кто-то — только акты, накладные и счета-фактуры.

— Предоставляем только те документы, которые касаются только этого контрагента, — пишут в комментариях.

С этой точкой зрения согласились все.

Чтобы понимать, как вести себя правильно — а главное, как должен выглядеть ваш учет по НДС, чтобы налоговикам не к чему было придраться, наши эксперты рассказывают в специальном курсе повышения квалификации по НДС.

На курсе вместе с экспертами Верой Сокуренко и Адилем Кудьяровым разбираем объекты обложения НДС и учимся формировать налоговую базу. Говорим о счетах-фактурах и работе с НДС в 1С.

Затрагиваем льготы и новые правила по ставкам. Ну и подробно рассказываем, как заполнять декларацию по НДС.

Хочу посмотреть бесплатный урок