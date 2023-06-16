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В туризме и ресторанном бизнесе стало на 40% больше вакансий

Работодатели разместили больше 23 тысяч предложений. На работу приглашают официантов, поваров, горничных и администраторов гостиниц.
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В 2023 году число вакансий в туризме, гостиничном и ресторанном бизнесе увеличилось на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается на сайте Роструда.

Перед начало летнего сезона на портале «Работа России» компании разместили больше 23 тыс. вакансий.

Сейчас со стороны государства идет активная поддержка развития внутреннего туризма, что способствует увеличению числа рабочих мест в этой отрасли экономики, - сказал заместитель руководителя Роструда Ян Талбацкий.

Лидируют по числу вакансий в сфере туризма Республика Крым, Татарстан, Краснодарский край, Московская область, Москва, Санкт-Петербург.

Работодатели ищут поваров, официантов, горничных, специалистов по бронированию гостиниц и администраторов.

Комментарии

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