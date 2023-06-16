«Аэрофлот» собирается опубликовать финансовую отчетность

Даже если сохранится возможность не раскрывать свои финансовые показатели, авиакомпания вернется к публикации отчетности.

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что авиакомпания вернется к публикации финансовой отчетности, даже если будет можно ее не обнародовать. Об этом пишет «ТАСС».

— Сейчас у нас есть законодательная возможность не публиковаться до июля текущего года в соответствии с постановлением правительства. Если оно не будет пролонгировано, мы начнем публиковать свою финотчестность, — сказал Сергей Александровский.

Также он не исключил, что «Аэрофлот» начнет платить инвесторам дивиденды, если это позволит финансовое состояние компании.

Недавно мы писали, что РСПП попросит Минфин разрешить и дальше не публиковать финансовую отчетность компаний.

До 1 июля 2023 года действует разрешение не обнародовать промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность и другую «чувствительную» корпоративную информацию.