«Аэрофлот» собирается опубликовать финансовую отчетность

Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что авиакомпания вернется к публикации финансовой отчетности, даже если будет можно ее не обнародовать. Об этом пишет «ТАСС».
— Сейчас у нас есть законодательная возможность не публиковаться до июля текущего года в соответствии с постановлением правительства. Если оно не будет пролонгировано, мы начнем публиковать свою финотчестность, — сказал Сергей Александровский.
Также он не исключил, что «Аэрофлот» начнет платить инвесторам дивиденды, если это позволит финансовое состояние компании.
Недавно мы писали, что РСПП попросит Минфин разрешить и дальше не публиковать финансовую отчетность компаний.
До 1 июля 2023 года действует разрешение не обнародовать промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность и другую «чувствительную» корпоративную информацию.
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