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Отчетность

«Аэрофлот» собирается опубликовать финансовую отчетность

Даже если сохранится возможность не раскрывать свои финансовые показатели, авиакомпания вернется к публикации отчетности.
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Гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский заявил, что авиакомпания вернется к публикации финансовой отчетности, даже если будет можно ее не обнародовать. Об этом пишет «ТАСС».

— Сейчас у нас есть законодательная возможность не публиковаться до июля текущего года в соответствии с постановлением правительства. Если оно не будет пролонгировано, мы начнем публиковать свою финотчестность, — сказал Сергей Александровский.

Также он не исключил, что «Аэрофлот» начнет платить инвесторам дивиденды, если это позволит финансовое состояние компании.

Недавно мы писали, что РСПП попросит Минфин разрешить и дальше не публиковать финансовую отчетность компаний.

До 1 июля 2023 года действует разрешение не обнародовать промежуточную и годовую бухгалтерскую отчетность и другую «чувствительную» корпоративную информацию.

Комментарии

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