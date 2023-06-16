РСПП опроверг слова Белоусова: бизнес не просил вводить windfall tax

Единоразовый сбор в бюджет со сверхприбыли компаний стал компромиссом между интересами бизнеса и государства. Изначально предприниматели просили скидку 50% на оплату сбора.

Президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявил, что налог на сверхприбыль стал компромиссом между бизнесом и государством. Инициатива единоразового сбора с компаний была со стороны государства. Об этом пишет «ТАСС».

Сложные были переговоры в течение полугода, и этот вариант налога - это некий компромисс, который не учитывает всех сложностей процесса инвестиционной деятельности компаний, - сказал Шохин.

Раньше на ПМЭФ Андрей Белоусов сказал, что налог на сверхприбыль ввели по просьбе самих бизнесменов. Им лучше один раз сделать взнос, чем ждать повышения налогов.

Изначально РСПП предлагал использовать механизм по аналогии со штрафами ГИБДД. Если платишь сразу, то будет скидка 50%.

Но Минфин согласился на другие условия: компании заплатят 5% со сверхприбыли до конца 2023 года или же 10% в 2024 году.

Недавно мы писали, что по мнению Минюста, новый налог на сверхприбыль нарушает принципы Конституции.