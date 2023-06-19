Пригодные для жизни дома-контейнеры могут перестать продавать физлицам

Стандартны строительства быстровозводимых домов не адаптированы под климатические условия в стране. Поэтому частные лица не смогут покупать такие постройки, если они не пройдут экспертизу.

Модульные быстровозводимые дома и дома-контейнеры, которые не прошли экспертизу, запретят продавать частным лицам. Об этом пишет «RG.RU» со ссылкой на главу комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова.

Парламентарий также призвал пересмотреть требования безопасности к «домам под ключ».

За три года в десятки раз выросло число компаний, которые производят модульные дома и дома-контейнеры. Их стоимость увеличилась в четыре раза.

Тренд на модульные и каркасные дома пришел из-за рубежа. Производители копируют оригинальные технологии возведения, но не адаптируют их под климат в России. В результате чего домам с панорамными окнами не хватает отопления зимой, а летом в них слишком жарко.

— Как результат люди — жертвы рекламы на самом деле довольно дорого приобретают дома из стекла, где окна в пол, но отопления не хватает, либо вместо десяти слоев отделки, конструкция хлипкая двухслойная, — сказал Сергей Гаврилов.

Он предложил на федеральном уровне определить стандарты строительства таких домов, чтобы повысить их качество.

Если конструкция не пройдет экспертизу, то частные лица не смогут купить быстровозводимые дома или дома-контейнеры.