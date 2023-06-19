Переход на главную страницу сайта
Рубрикатор
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Трудовые отношения

☘️В 2024 году на Первомай будет четыре выходных

Вместо одного дня россияне будут отдыхать четыре дня. Однако суббота 27 апреля 2024 года будет рабочим днем.
51

Минтруд готовит проект постановления, которое позволит жителям России отдыхать на Первомай в 2024 году четыре дня. Об этом пишут «Известия».

В 2024 году праздник 1 Мая выпадает на среду, к нему планируют добавить два выходных дня.

В итоге сотрудники будут отдыхать четыре дня: 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Но суббота 27 апреля будет рабочим днем. При этом новогодние каникулы сокращать не будут.

— У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо, — сказал глава Минтруда Антон Котяков.

Весной мы писали, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал продлить майские праздники с 1 по 9 число. Это планировалось сделать, сократив новогодние праздники.

Тогда депутат говорил, что «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами».

Комментарии

1
  • Логотип stalk
    stalk 34 минуты назад

    А зимой всей  страной в Сочи поедем на две недели на лыжах кататься. Нечего по дачам и по рыбалкам шастать в мае.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
Логотип Онлайн-школа Татьяны Себелевой
Онлайн-школа Татьяны Себелевой
Карьера бухгалтера

Как бухгалтеру обрести уверенность и зарабатывать больше

Бухгалтер онлайн — профессия уникальная. В ней практически нет потолка для развития: при желании можно осваивать новые компетенции и приумножать свой доход. В любой сфере бизнеса хороший специалист будет востребован, ведь даже ИП на упрощенке, который ведет свою деятельность без бухгалтера рано или поздно об этом жалеет, так как приходится расплачиваться порой даже миллионными штрафами.

Как бухгалтеру обрести уверенность и зарабатывать больше
50
Логотип Action Digital School
Action Digital School

Пять функций 1С, которые упростят работу любого бухгалтера

Работа в 1С — часть бухгалтерской рутины. Большинство важных операций выполняется именно здесь, так что специалистам требуется регулярно повышать уровень владения этой программой. Эксперты Action Digital School поделились списком полезных инструментов, которые упрощают процесс взаимодействия с 1С, ускоряют выполнение задач и повышают продуктивность.

Пять функций 1С, которые упростят работу любого бухгалтера
55
Логотип Docrobot
Docrobot
Управление финансами

Как упростить работу финансовой службы компании

По всем вопросам, связанным с финансами на предприятии, сотрудники спешат в финансовый отдел, ведь именно там знают откуда берутся деньги и куда их потратили. От организации работы этого отдела зависит многое. Расскажем, что такое финансовая служба, как она организована и как можно упростить работу ее сотрудников.

Как упростить работу финансовой службы компании
42
Логотип Клерк
Клерк
Обучение для бухгалтеров

Новый метод работы для бухгалтера, который поможет все успевать

Работа бухгалтера сложна и опасна. С одной стороны налоговики, с другой законодатели, которые подливают масло в огонь, а с третьей директор со своими «Уменьши НДС». Как не сойти с ума, успевать платить налоги, разбираться в новых законах и отвечать директору на любые вопросы? Читайте историю бухгалтера Светланы Петровны.

Новый метод работы для бухгалтера, который поможет все успевать
1
890
Логотип Цифровая HR платформа
Цифровая HR платформа
Самозанятые

Утрата статуса самозанятого: чем это грозит заказчику

Если исполнитель утратил статус самозанятого, это повлечёт ряд негативных последствий для заказчика. Расскажем, как бизнесу избежать такой ситуации и что делать, если это произошло.

Утрата статуса самозанятого: чем это грозит заказчику
74
Читать еще