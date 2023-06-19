☘️В 2024 году на Первомай будет четыре выходных

Вместо одного дня россияне будут отдыхать четыре дня. Однако суббота 27 апреля 2024 года будет рабочим днем.

Минтруд готовит проект постановления, которое позволит жителям России отдыхать на Первомай в 2024 году четыре дня. Об этом пишут «Известия».

В 2024 году праздник 1 Мая выпадает на среду, к нему планируют добавить два выходных дня.

В итоге сотрудники будут отдыхать четыре дня: 28, 29, 30 апреля и 1 мая.

Но суббота 27 апреля будет рабочим днем. При этом новогодние каникулы сокращать не будут.

— У нас сейчас звучат призывы, чтобы сократить выходные на Новый год. Но так, как мы сейчас предлагаем, получается достаточно неплохо, — сказал глава Минтруда Антон Котяков.

Весной мы писали, что вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предлагал продлить майские праздники с 1 по 9 число. Это планировалось сделать, сократив новогодние праздники.

Тогда депутат говорил, что «лучше поехать в дополнительные выходные в весенний лес на шашлыки, чем сидеть дома зимой с салатами».