На «Яндекс.Маркете» работает больше 7 тысяч самозанятых

Компания предоставила отчет о работе за 2022 год. Больше 1 млрд рублей инвестировали в страховку водителей и курьеров. Сотрудники «Яндекса» получили дополнительные выплаты на общую сумму 18,5 млрд рублей.

«Яндекс» привлек для работы на маркетплейсе более 7 тыс. самозанятых. Об этом сказано в отчете компании.

За 2022 год «Яндекс» вложил больше 1 млрд рублей в программу страхования курьеров и водителей.

— В 2022 году Яндекс сфокусировался на том, чтобы помочь людям адаптироваться к меняющимся условиям, обеспечить комфорт, стабильный доход и равные возможности сотрудникам, дать партнёрам удобные инструменты для достижения коммерческих целей, — сказал Джон Бойнтон, председатель совета директоров группы компаний Яндекса.

Благотворительный фонд компании поддержал более 400 некоммерческих организаций. Им помогли с организацией бесплатных поездок на такси, с закупкой товаров первой необходимости, а также с социальной рекламой.

Компания выделила 18,5 млрд рублей на дополнительные денежные выплаты сотрудникам.