В апреле средняя зарплата выросла на 9%

Больше всего получают сотрудники, которые добывают полезные ископаемые. Самые низкие доходы сейчас у представителей сферы развлечений, досуга и спорта.

В апреле 2023 года медианная зарплата россиян составила 47 392 рубля (до уплаты НДФЛ), что на 9,3% больше по сравнению с тем же месяцем 2022 года. Об этом сказано в исследовании «Сбериндекса».

Больше всего доходы выросли у работников из сферы ЖКХ. Заплата увеличилась на 17,7%.

Самый высокий размер заработных плат у сотрудников, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Они получают в среднем 80,9 тыс. рублей.

Финансисты и страховщики поучают 67,8 тыс. рублей, а IT-специалисты – 65,7 тыс. рублей.

Меньше всего получают представители сферы развлечений, спорта и досуга. Их заработок составляет 37,8 тыс. рублей.

Жители Чукотского автономного округа в среднем зарабатывают 97,3 тыс. рублей, в Ямало-Немецком автономном округе получают 81,1 тыс. рублей, а в Москве – 81 тыс. рублей.

Низкая зарплата у сотрудников из Ингушетии. Они в среднем получают 29,5 тыс. рублей. Жители Карачаево-Черкессии зарабатывают 33,2 тыс. рублей, а Кабардино-Балкарии – 33,3 тыс. рублей.