IT-компании тоже будут платить налог на сверхприбыль

Организации с прибылью свыше 1 млрд рублей должны заплатить дополнительный налог. Есть исключения. Но IT-компании в эти исключения не входят.

Об этом заявил глава Минцифры Максут Шадаев. Он также отметил, что пока не знает, какие конкретно IT-компании будут платить данный налог.

«Там же формула. Я не знаю. Сейчас закон примут, и мы скажем», – цитирует его слова РИА Новости.

Напомним, в Госдуму внесли два правительственных законопроекта – о налоге на сверхприбыль и поправки в НК РФ в связи с этим нововведением.

Сверхприбыль будут определять как превышение средней арифметической величины прибыли за 2021 год + за 2022 год над аналогичным показателем за 2018 год + за 2019 год.

Ставка налога – 10%.

Исключение сделано для компаний их реестра МСП, для компаний, созданных после 01.01.2021, для плательщиков ЕСХН и т. д.