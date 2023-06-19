За военную службу будут освобождать от уголовной ответственности

Как только военных уволят со службы или они получат награду, с них снимут все уголовные обвинения.

Госдума во втором чтении будет обсуждать законопроект об освобождении от уголовной ответственности после заключения контракта о военной службе. Об этом пишет «РБК».

Если человек совершил преступление небольшой или средней тяжести и заключил контракт о военной службе, то его освободят от уголовной ответственности. Дело будет приостановлено.

Таким правом смогут воспользоваться подследственные, в отношении которых еще не вынесен приговор.

Освобождение от наказания возможно только после увольнения со службы или, если такой военный получил награду.

Уже осужденных, которые решили пойти служить по контракту, тоже освободят от уголовной ответственности, но условно. Для них не будет ограничений по тяжести совершенных преступлений.

Прав на прекращение уголовного преследования не будет у тех, кто обвиняется за публичные призывы к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК), публичные призывы к экстремизму (ст. 280 УК), незаконное обращение с ядерными материалами и радиоактивными веществами (части 1 и 2 ст. 220 УК) и др.

Если в период военной службы человек совершит новое преступление, то суд назначит наказание по совокупности приговоров.

Под действие нового законопроекта будут попадать те, кто совершил преступление до вступления этого закона в силу.

Депутат Ирина Панькина считает, что так не будут создаваться «мотивации преступного поведения граждан».

Кроме того, законопроект разрешит заключать контракт с ограниченно годными по состоянию здоровья.

Все условия будут действовать только в период мобилизации, действия военного положения или в военное время.