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За нарушение закона «О рекламе» ввели новые штрафы до 700 тысяч рублей

Если не предоставить сведения о рекламе в Роскомнадзор и распространять материалы без идентификатора, то можно попасть под административную ответственность.
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Госдума в окончательном чтении приняла закон, по которому за нарушение в сфере рекламы грозит штраф до 700 тыс. рублей. Об этом пишет «ТАСС».

Если в Роскомнадзор не предоставить информацию о рекламе, то физических лиц оштрафуют от 10 до 30 тыс. рублей, должностных лиц – от 30 до 100 тыс. рублей, а юрлиц – от 200 до 500 тыс. рублей.

Больше всего придется заплатить компаниям-операторам рекламных данных (ОРД). Им грозит административный штраф до 700 тыс. рублей.

Если реклама будет распространяться без присвоенного ей идентификатора, физических лиц привлекут к административной ответственности в виде штрафа от 30 до 100 тыс. рублей. За нарушения должностные лица заплатят от 100 до 200 тыс. рублей, а организации – от 200 до 500 тыс. рублей.

Недавно мы писали, что за нарушение закона о маркировке рекламы будут штрафовать до 700 тысяч рублей.

Комментарии

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