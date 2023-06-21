19 тысяч человек прошли бесплатное обучение по госпрограмме

Самые популярные профессии для переобучения – специалисты маркетплейсов, тестировщики, графические дизайнеры и экскурсоводы.

Более 19 тыс. человек завершили бесплатное переобучение в рамках нацпроекта «Демография». Сейчас проходят обучение еще 73 тыс. человек. Об этом сказано в телеграм-канале Роструда.

Благодаря предоставлению грантов организациям, которые готовят необходимые профессиональные кадры для рынка труда, граждане получают новые профессии, - сказал руководитель Роструда Михаил Иванков.

В рамках проекта «Демография» обучают специалистов по работе с маркетплейсами, тестировщиков программного обеспечения, графических дизайнеров, а также сотрудников по управлению делопроизводством и персоналом.

У людей старше 50 лет пользуется популярностью профессия экскурсовода.

Молодежь чаще всего выбирает IT-специальности: программирование, аналитику данных и веб-дизайн.

Бесплатное переобучение могут пройти пенсионеры в возрасте 50 лет и старше, женщины в декрете, неработающие мамы школьников, молодежь до 35 лет, безработные, участники СВО и те, кто находится под риском увольнения.