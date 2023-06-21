Налоговая может заблокировать счета, если не предоставить электронную квитанцию

Электронную квитанцию о приеме документов из налоговой нужно отправлять по ТКС. Иначе налоговики заблокируют все деньги на счетах.

Если организации или индивидуальные предприниматели не передают квитанции о приеме документов из налоговой в электронной форме (по ТКС), то их счета могут заблокировать. Об этом напомнили на сайте ФНС.

Во избежание негативных последствий, к которым может привести блокировка расходных операций по счетам, рекомендуем налогоплательщикам не допускать подобных ситуаций, - сказали в ФНС.

Налоговики Хабаровского края во время выездных проверок уже выявили случаи, когда налогоплательщики не выполняли обязанности по передаче в налоговый орган квитанций о приеме требований о представлении документов, представлении пояснений и уведомлений о вызове.

В таких случаях ФНС может приостановить операции на всех счетах и на все денежные средства, которые на них хранятся.