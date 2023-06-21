Налоговая может заблокировать счета, если не предоставить электронную квитанцию

Если организации или индивидуальные предприниматели не передают квитанции о приеме документов из налоговой в электронной форме (по ТКС), то их счета могут заблокировать. Об этом напомнили на сайте ФНС.
Во избежание негативных последствий, к которым может привести блокировка расходных операций по счетам, рекомендуем налогоплательщикам не допускать подобных ситуаций, - сказали в ФНС.
Налоговики Хабаровского края во время выездных проверок уже выявили случаи, когда налогоплательщики не выполняли обязанности по передаче в налоговый орган квитанций о приеме требований о представлении документов, представлении пояснений и уведомлений о вызове.
В таких случаях ФНС может приостановить операции на всех счетах и на все денежные средства, которые на них хранятся.
Комментарии4
какая-то квитанция, формальность может привести сразу к блокировке работы всей компании - вот она, цена даже не ошибки, а по большей части мелкого недоразумения. А когда они творят такое, как ЕНС уже полгода как, то с них взятки гладки. Вообще, наша профессия самая наказуемая за ничего не значащие мелочи. Я вот недавно видела сюжет, как женщина судилась 4 года за то, что у нее в животе после операции оставили целую пеленку! и что, хирург не понес никакого наказания. Как можно понять суд, который 4 года не может вынести решения по поводу доказанного факта забытой тряпки? В итоге 4 года решения не выносили и дождались истечения сроков давности. А нас за бумажку, которая никому погоды не сделает - сразу штраф, блокировка, и негодование кучи людей вокруг - директоров и прочих.
gnews spb
Новость , прямо скажем, не нова .
ну юпитеры же...
Игорь Котов
Все бы ничего, но только после того, как в налоговой будет исправно работать код.