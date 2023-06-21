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Блокировка счетов налоговой инспекцией

Налоговая может заблокировать счета, если не предоставить электронную квитанцию

Электронную квитанцию о приеме документов из налоговой нужно отправлять по ТКС. Иначе налоговики заблокируют все деньги на счетах.
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Если организации или индивидуальные предприниматели не передают квитанции о приеме документов из налоговой в электронной форме (по ТКС), то их счета могут заблокировать. Об этом напомнили на сайте ФНС.

Во избежание негативных последствий, к которым может привести блокировка расходных операций по счетам, рекомендуем налогоплательщикам не допускать подобных ситуаций, - сказали в ФНС.

Налоговики Хабаровского края во время выездных проверок уже выявили случаи, когда налогоплательщики не выполняли обязанности по передаче в налоговый орган квитанций о приеме требований о представлении документов, представлении пояснений и уведомлений о вызове.

В таких случаях ФНС может приостановить операции на всех счетах и на все денежные средства, которые на них хранятся.

Комментарии

4
  • Логотип Astrasol
    Astrasol 2 часа назад

    какая-то квитанция, формальность может привести сразу к блокировке работы всей компании - вот она, цена даже не ошибки, а по большей части мелкого недоразумения. А когда они творят такое, как ЕНС уже полгода как, то с них взятки гладки. Вообще, наша профессия самая наказуемая за ничего не значащие мелочи. Я вот недавно видела сюжет, как женщина судилась 4 года за то, что у нее в животе после операции оставили целую пеленку! и что, хирург не понес никакого наказания. Как можно понять суд, который 4 года не может вынести решения по поводу доказанного факта забытой тряпки? В итоге 4 года решения не выносили и дождались истечения сроков давности. А нас за бумажку, которая никому погоды не сделает - сразу штраф, блокировка, и негодование кучи людей вокруг - директоров и прочих.

  • Логотип gnews
    gnews 1 час назад

    gnews spb

    Электронную квитанцию о приеме документов из налоговой нужно отправлять по ТКС. Иначе налоговики заблокируют все деньги на счетах.

    Новость , прямо скажем, не нова  .

  • Логотип аноним 26042016
    аноним 26042016 1 час назад

    ну юпитеры же...

  • Логотип Бухвентист
    Бухвентист 34 секунды назад

    Игорь Котов

    Все бы ничего, но только после того, как в налоговой будет исправно работать код. 

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