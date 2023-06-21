Единственный учредитель в ООО может все подарить жене. Но есть нюансы, например, брачный договор

Бухгалтеры обсуждают, что делать, если директор, он же единственный учредитель в своем ООО хочет переоформить все на жену и сделать ее таким единственным учредителем и директором.

Ситуацию рассказали на нашем форуме. Вот что посоветовал эксперт.

Проще всего свою долю в УК учредителю будет подарить жене. Почему?

Потому что доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев не подлежат налогообложению.

И как раз доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения, когда даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками в соответствии с СК РФ (письмо Минфина от 13.11.2019 № 03-04-05/87621).

Муж и жена – члены семьи. Подарок облагать НДФЛ не нужно.

Но есть и важный нюанс.

Если у супругов общая совместная собственность, то сразу подарить не получится. Чтобы перевести право собственности на долю в УК из совместной собственности в личную на одного из супругов, сначала нужно оформить или брачный договор, или соглашение о разделе общего имущества.