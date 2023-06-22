Шаурму стали покупать в 2-3 раза чаще

Спрос на шаурму вырос на фоне повышения цен на другой фастфуд – пиццу и суши.

Потребительский спрос на шаурму увеличился в 2-3 раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Яндекс.Еда», Ozon fresh, «Азбука вкуса», «Перекресток», «Донер42» («Додо пицца») и аналитической фирмы «Платформа ОФД».

За пять месяцев 2023 года сеть «Перекресток» продала 590 тыс. единиц шаурмы. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2022 года.

В мае 2023 года сеть «Донер42» («Додо пицца») продала шаурмы на 265% больше, выручка достигла 7,5 млн рублей. Рост за первую неделю июня составил 234% год к году.

В первые три месяца 2023 года число покупок шаурмы выросло на 9%, пицц — на 4%, а роллов — на 5%.

Спрос на шаурму вырос из-за невысокой стоимости блюда по сравнению с другим фастфудом.

Сейчас средний чек на шаурму составляет 171 рубль. Тогда как бургеры стоят 236 рублей, пицца – 378, а роллы – 435 рублей.