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Шаурму стали покупать в 2-3 раза чаще

Спрос на шаурму вырос на фоне повышения цен на другой фастфуд – пиццу и суши.
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Потребительский спрос на шаурму увеличился в 2-3 раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Яндекс.Еда», Ozon fresh, «Азбука вкуса», «Перекресток», «Донер42» («Додо пицца») и аналитической фирмы «Платформа ОФД».

За пять месяцев 2023 года сеть «Перекресток» продала 590 тыс. единиц шаурмы. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2022 года.

В мае 2023 года сеть «Донер42» («Додо пицца») продала шаурмы на 265% больше, выручка достигла 7,5 млн рублей. Рост за первую неделю июня составил 234% год к году.

В первые три месяца 2023 года число покупок шаурмы выросло на 9%, пицц — на 4%, а роллов — на 5%.

Спрос на шаурму вырос из-за невысокой стоимости блюда по сравнению с другим фастфудом.

Сейчас средний чек на шаурму составляет 171 рубль. Тогда как бургеры стоят 236 рублей, пицца – 378, а роллы – 435 рублей.

Комментарии

4
  • Логотип sanyok.
    sanyok. 29 минут назад

    Император Человечества

    пища богов

  • Логотип Алейда
    Алейда 18 минут назад

    Особенно прекрасно эта новость выглядит на фоне позавчерашней новости про отравление шаурмой 101 человека в Братске)

  • Логотип VadimBA
    VadimBA 9 минут назад

    аналитической фирмы «Платформа ОФД»

    Помимо итоговой суммы чека, им передаются данные лишь о виде оплаты: наличные или по карте.

    Откуда им вдруг стало известно, что продавалась именно шаурма?

  • Логотип Мирам
    Мирам 1 минуту назад

    информационный слив Тофика Вазгеновича

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