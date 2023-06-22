Шаурму стали покупать в 2-3 раза чаще

Потребительский спрос на шаурму увеличился в 2-3 раза. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Яндекс.Еда», Ozon fresh, «Азбука вкуса», «Перекресток», «Донер42» («Додо пицца») и аналитической фирмы «Платформа ОФД».
За пять месяцев 2023 года сеть «Перекресток» продала 590 тыс. единиц шаурмы. Это в 2,5 раза больше, чем за тот же период 2022 года.
В мае 2023 года сеть «Донер42» («Додо пицца») продала шаурмы на 265% больше, выручка достигла 7,5 млн рублей. Рост за первую неделю июня составил 234% год к году.
В первые три месяца 2023 года число покупок шаурмы выросло на 9%, пицц — на 4%, а роллов — на 5%.
Спрос на шаурму вырос из-за невысокой стоимости блюда по сравнению с другим фастфудом.
Сейчас средний чек на шаурму составляет 171 рубль. Тогда как бургеры стоят 236 рублей, пицца – 378, а роллы – 435 рублей.
Комментарии4
Император Человечества
пища богов
Особенно прекрасно эта новость выглядит на фоне позавчерашней новости про отравление шаурмой 101 человека в Братске)
Помимо итоговой суммы чека, им передаются данные лишь о виде оплаты: наличные или по карте.
Откуда им вдруг стало известно, что продавалась именно шаурма?
информационный слив Тофика Вазгеновича