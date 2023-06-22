Армения ужесточит требования на снятие денег с банковских счетов иностранцев

Сейчас коэффициент оттока с депозитных счетов одинаков для резидентов и нерезидентов Армении. Он составляет 10%. Это хотят пересмотреть.

Центральный банк Армении может ввести лимит на снятие средств для релокантов. Регулятор повысит требования ликвидности по депозитам иностранцев. Об этом пишет «Forbes».

Сейчас для резидентов и нерезидентов-физлиц действуют одинаковые правила. Коэффициент оттока по депозитам установлен в размере 10%.

На фоне большого количества приезжих средства нерезидентов в армянских банках выросли более чем на 60%, до 1,4 трлн драмов.

— Окончательного решения у ЦБ Армении пока нет, однако трактовка фактора резидентности в пруденциальных требованиях будет в сторону его ужесточения, например, в виде требований более высоких коэффициентов при расчете оттока в LCR, — сообщили в ЦБ Армении.

Недавно мы писали, что с 1 сентября 2023 года Нацбанк Грузии запретит жителям РФ снимать с депозитов больше 20%.