Компенсация сотрудникам-вредникам не облагается НДФЛ

Какие гарантии для вредников предусмотрены в ТК РФ, смотрите в нашей таблице.
Норма ТК РФ
Гарантия
Сокращенная продолжительность рабочего времени
Дополнительный оплачиваемый отпуск
Оплата труда в повышенном размере (от 4%)
Бесплатное молоко или другие равноценные пищевые продукты
При этом ТК РФ не рассматривает оплату труда в повышенном размере в качестве компенсационной выплаты.
По пункту 1 статьи 217 НК РФ компенсации, связанные с трудовыми обязанностями, не облагаются НДФЛ.
Компенсации – это денежные выплаты для возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей.
Если работодатель компенсирует вредникам конкретные затраты (по документам), то такая компенсация освобождается от НДФЛ, указывает Минфин в письме от 02.05.2023 № 03-04-05/40236.
Это могут быть компенсации, которые прямо не установлены ТК и, например, обусловлены спецификой деятельности организации.
Они должны быть связаны с исполнением трудовых обязанностей или возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья.
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