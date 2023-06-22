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Необлагаемые НДФЛ доходы

Компенсация сотрудникам-вредникам не облагается НДФЛ

Для работников с вредными и опасными условиями труда в ТК предусмотрено несколько видов гарантий и компенсаций.
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Какие гарантии для вредников предусмотрены в ТК РФ, смотрите в нашей таблице.

Норма ТК РФ

Гарантия

Статья 92 ТК РФ

Сокращенная продолжительность рабочего времени

Статья 117 ТК РФ

Дополнительный оплачиваемый отпуск

Статья 147 ТК РФ

Оплата труда в повышенном размере (от 4%)

Статья 222 ТК РФ

Бесплатное молоко или другие равноценные пищевые продукты

При этом ТК РФ не рассматривает оплату труда в повышенном размере в качестве компенсационной выплаты.

По пункту 1 статьи 217 НК РФ компенсации, связанные с трудовыми обязанностями, не облагаются НДФЛ.

Компенсации – это денежные выплаты для возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных обязанностей.

Если работодатель компенсирует вредникам конкретные затраты (по документам), то такая компенсация освобождается от НДФЛ, указывает Минфин в письме от 02.05.2023 № 03-04-05/40236.

Это могут быть компенсации, которые прямо не установлены ТК и, например, обусловлены спецификой деятельности организации.

Они должны быть связаны с исполнением трудовых обязанностей или возмещением вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья.

Комментарии

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