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Маркетплейсы

Wildberries построит логистический центр в Киргизии

Товары киргизского производства будут быстрее приезжать на российские склады компании.
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Маркетплейс Wildberries собирается построить логистический центр в Чуйской области Киргизии. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на руководителя компании Татьяну Бакальчук.

Правительство Кыргызстана создает очень благоприятную среду для развития малого бизнеса, это своего рода уникальный кластер легкой промышленности. Особо радует, что женщины, девушки, сидя дома, научились не только шить, но и продавать и реализовывать свою продукцию, - сказала Татьяна Бакальчук.

Главой киргизского кабмина Акылбек Жапаров сообщил, что для инвесторов в стране «двери руководителей государственных органов открыты 25/8».

Недавно мы писали, что Wildberries решил быть ближе к потребителям и по складам компании запустят экскурсии.

Комментарии

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