Регионы начали восстанавливать бюджеты после введения ЕНС

Поступления от НДФЛ увеличились в 15 регионах РФ. В начале года доходы бюджетов упали из-за изменения порядка уплаты и возмещения налогов.

В первом квартале 2023 года в региональные бюджеты сократились поступления от НДФЛ. После того, как приняли законопроект о зачислении НДФЛ в первую очередь, бюджеты начали восстанавливаться. Об этом пишут «Известия».

Представители 15 регионов РФ подтвердили, что поступления от НДФЛ восстановились после спала в первом квартале 2023 года.

— Основные причины сокращения поступлений в начале года - ускоренное возмещение по социальным и имущественным вычетам. На снижение также повлиял перенос сроков поступлений выплат на счета бюджетов с единых налоговых счетов, — сообщили в Минфине.

За пять месяцев 2023 года бюджетные поступления в Нижегородской области увеличились на 103,3%, по сравнению с тем же периодов 2022 года.

В Чувашской Республики поступления НДФЛ выросли на 115,8%. Хотя в первом квартале 2023 года был спад на 22,3%.

Прирост НДФЛ заметили в Волгоградской области (на 8,4%), в Пермском крае (на 4,9%), в Ханты-Мансийском округе (на 7,7%), в Архангельской и Калужской областях (4,2% и 3%), на 11,9% был отмечен рост в Костромской области, в Тульской — на 7,3%, в Воронежской — на 3,5%, а в Крыму — на 2,7%.