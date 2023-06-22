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УК РФ

За крупную площадку для обналичивания денег суд дал условные сроки двум ярославцам, работавшим с Блиновской

Мужчина и женщина, работавшие со знаменитой «королевой марафонов обвинялись в создании крупной площадки для обналичивания. Общий оборот площадки составлял 286 миллионов рублей.
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Оба ярославца осуждены на три года лишения свободы условно.

— Фрунзенский районный суд по материалам УФСБ России по Ярославской области признал виновными Коляда Николая Александровича, 09.05.1988 г.р. и Гуляеву Арину Юрьевну, 18.06.1998 г.р., — цитирует официальное сообщение РИА Новости.

Площадка, по данным следствия, включала свыше 50 подставных фирм и номинальных ИП.

Согласно материалам дела, общий оборот «незаконного банка» составил не менее 286 миллионов рублей, а сумма извлеченного дохода — от 18 миллионов рублей.

Оба осужденных работали с «королевой марафонов» Еленой Блиновской, которую сейчас обвиняют в уклонении от уплаты налогов почти на миллиард рублей.

Суть схемы — в злоупотреблении специальными налоговыми режимами и незаконном дроблении бизнеса.

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