Работать по совместительству можно не более 4 часов в день по каждому трудовому договору

Речь идет как о внешнем совместительстве (у другого работодателя), так и внутреннем (у того же работодателя).
При этом есть норма, ограничивающая продолжительность рабочего времени по совместительству – 4 часа в день.
Это норма для одного договора. То есть, по каждому отдельному договору нельзя работать более 4 часов.
Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 10.03.2023 № 14-6/В-245.
Получается, что можно работать на нескольких работах неограниченное количество часов в день, но при этом на каждой отдельной работе – не более 4 часов.
Ранее Роструд разъяснял, что что работодатель не несет ответственности за прием работника по совместительству на 4 часа (если он уже работает 20 часов, но не сообщает об этом).
Между тем Минтруд в своем письме все-таки обращает внимание, что есть общепризнанные принципы и нормы международного права и Конституция РФ.
И должны быть обеспечены права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе права на отдых:
ограничение рабочего времени;
ежедневный отдых;
выходные и нерабочие праздничные дни;
ежегодный отпуск.
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