Работать по совместительству можно не более 4 часов в день по каждому трудовому договору

Ни в ТК РФ, ни в других нормативных актах нет ограничения по количеству трудовых договоров, которые можно заключать по совместительству.

Речь идет как о внешнем совместительстве (у другого работодателя), так и внутреннем (у того же работодателя).

При этом есть норма, ограничивающая продолжительность рабочего времени по совместительству – 4 часа в день.

Это норма для одного договора. То есть, по каждому отдельному договору нельзя работать более 4 часов.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 10.03.2023 № 14-6/В-245.

Получается, что можно работать на нескольких работах неограниченное количество часов в день, но при этом на каждой отдельной работе – не более 4 часов.

Ранее Роструд разъяснял, что что работодатель не несет ответственности за прием работника по совместительству на 4 часа (если он уже работает 20 часов, но не сообщает об этом).

Между тем Минтруд в своем письме все-таки обращает внимание, что есть общепризнанные принципы и нормы международного права и Конституция РФ.

И должны быть обеспечены права каждого работника на справедливые условия труда, в том числе права на отдых:

ограничение рабочего времени;

ежедневный отдых;

выходные и нерабочие праздничные дни;

ежегодный отпуск.

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