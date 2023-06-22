Банк ДОМ.РФ будет открывать счета по биометрии

Клиентам, чьи данные есть в Единой биометрической системе, будут открывать счета без визита в банк.

До конца августа 2023 года банк ДОМ.РФ запустит идентификацию клиентов по биометрическим данным. Об этом пишет «ТАСС».

Если данные человека занесены в Единую биометрическую систему (ЕБС), то он сможет завести банковский счет без визита в офис.

Банк России сообщал о планах по внедрению до конца 2023 года биоэквайринга - технологии, позволяющей проводить оплату в магазинах по лицу с помощью устройства OPay. Мы в свою очередь готовим наши IT-сервисы к переходу на новый функционал с возможностью простого и безопасного проведения полной сделки без присутствия клиента в офисе, - сказал вице-президент ДОМ.РФ Николай Козак.

Сейчас разработка сервиса биометрической идентификации находится на финальной стадии. Специалисты настраивают программное обеспечение и оборудование.

Недавно мы писали, что покупки в магазине можно будет оплачивать по биометрии.

ЕБС может определить, настоящий ли человек или это его фотография. Это поможет защититься от мошенников.