Сотрудник хочет, чтоб его добровольно сократили. Как быть бухгалтеру?

Как быть с сокращением в общем случае, кадровики и бухгалтеры обычно знают. Но что делать, если о сокращении просит сам сотрудник?

Вот какой пример ситуации описала нам бухгалтер:

— Сотрудник просит уволить его по сокращению. Хочет получить выплаты от ЦЗН. Каков порядок увольнения по сокращению? Какие выплаты мы должны произвести сотруднику? Какие справки/отчеты куда надо сдать и выдать сотруднику (кроме обычных)? Ни разу никого не сокращала. Руководитель на выплаты согласен.

Конечно, с точки зрения Трудового кодекса проводить сокращение добровольно нельзя: если сотрудник хочет уволиться, то запускается процесс увольнения по собственному желанию. Но иногда работодатели идут навстречу — особенно если у человека, например, сложная ситуация в семье.

Вот механизм сокращения:

Издайте приказ о сокращении численности или штата и подготовьте новое штатное расписание. Определите, имеет ли кто-либо из сотрудников преимущественное право оставления на работе. Сформируйте список сокращаемых сотрудников (должностей). Уведомите сотрудников о предстоящем увольнении. Предложите сокращаемым другие вакантные должности. Оформите перевод тех сотрудников, которые согласились занять вакантные должности. Уведомите о предстоящем сокращении профсоюз (при его наличии в организации) и сообщите о сокращении в службу занятости (п. 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 № 1032-1). Согласуйте с профсоюзом (при его наличии в организации) решение об увольнении сотрудников – членов профсоюза. Увольте по сокращению численности или штата сотрудников, которые не согласились занять вакантные должности. Выплатите сокращаемым сотрудникам выходное пособие и компенсации.

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