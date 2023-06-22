Сотрудник хочет, чтоб его добровольно сократили. Как быть бухгалтеру?

Вот какой пример ситуации описала нам бухгалтер:
— Сотрудник просит уволить его по сокращению. Хочет получить выплаты от ЦЗН. Каков порядок увольнения по сокращению? Какие выплаты мы должны произвести сотруднику? Какие справки/отчеты куда надо сдать и выдать сотруднику (кроме обычных)? Ни разу никого не сокращала. Руководитель на выплаты согласен.
Конечно, с точки зрения Трудового кодекса проводить сокращение добровольно нельзя: если сотрудник хочет уволиться, то запускается процесс увольнения по собственному желанию. Но иногда работодатели идут навстречу — особенно если у человека, например, сложная ситуация в семье.
Вот механизм сокращения:
Издайте приказ о сокращении численности или штата и подготовьте новое штатное расписание.
Определите, имеет ли кто-либо из сотрудников преимущественное право оставления на работе.
Сформируйте список сокращаемых сотрудников (должностей).
Уведомите сотрудников о предстоящем увольнении.
Предложите сокращаемым другие вакантные должности.
Оформите перевод тех сотрудников, которые согласились занять вакантные должности.
Уведомите о предстоящем сокращении профсоюз (при его наличии в организации) и сообщите о сокращении в службу занятости (п. 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 № 1032-1).
Согласуйте с профсоюзом (при его наличии в организации) решение об увольнении сотрудников – членов профсоюза.
Увольте по сокращению численности или штата сотрудников, которые не согласились занять вакантные должности.
Выплатите сокращаемым сотрудникам выходное пособие и компенсации.
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