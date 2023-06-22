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Сокращение штата

Сотрудник хочет, чтоб его добровольно сократили. Как быть бухгалтеру?

Как быть с сокращением в общем случае, кадровики и бухгалтеры обычно знают. Но что делать, если о сокращении просит сам сотрудник?
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Вот какой пример ситуации описала нам бухгалтер:

— Сотрудник просит уволить его по сокращению. Хочет получить выплаты от ЦЗН. Каков порядок увольнения по сокращению? Какие выплаты мы должны произвести сотруднику? Какие справки/отчеты куда надо сдать и выдать сотруднику (кроме обычных)? Ни разу никого не сокращала. Руководитель на выплаты согласен.

Конечно, с точки зрения Трудового кодекса проводить сокращение добровольно нельзя: если сотрудник хочет уволиться, то запускается процесс увольнения по собственному желанию. Но иногда работодатели идут навстречу — особенно если у человека, например, сложная ситуация в семье.

Вот механизм сокращения:

  1. Издайте приказ о сокращении численности или штата и подготовьте новое штатное расписание.

  2. Определите, имеет ли кто-либо из сотрудников преимущественное право оставления на работе.

  3. Сформируйте список сокращаемых сотрудников (должностей).

  4. Уведомите сотрудников о предстоящем увольнении.

  5. Предложите сокращаемым другие вакантные должности.

  6. Оформите перевод тех сотрудников, которые согласились занять вакантные должности.

  7. Уведомите о предстоящем сокращении профсоюз (при его наличии в организации) и сообщите о сокращении в службу занятости (п. 2 ст. 25 Закона от 19.04.1991 № 1032-1).

  8. Согласуйте с профсоюзом (при его наличии в организации) решение об увольнении сотрудников – членов профсоюза.

  9. Увольте по сокращению численности или штата сотрудников, которые не согласились занять вакантные должности.

  10. Выплатите сокращаемым сотрудникам выходное пособие и компенсации.

Чтобы лучше разбираться в этих нюансах, пройдите курс по кадровой оптимизации от наших экспертов.

Коротко по темам, которые вы изучите:

  • основы трудового законодательства;

  • прием, увольнение, работа с сотрудниками; сокращение сотрудников;

  • работа с ФОТ;

  • работа с 1С: ЗУП;

  • кадровая оптимизация законными методами.

Курс построили на практике: авторы работают кадровыми консультантами, в тесном контакте с трудовыми инспекторами и судьями. 

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Комментарии

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