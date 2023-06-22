🧲В личных кабинетах ИП теряются начисленные взносы, пять минусов серой зарплаты от налоговиков, новости про горячую воду. Самое важное за 22 июня

Получается, что можно работать на нескольких работах неограниченное количество часов в день, но при этом на каждой отдельной работе – не более 4 часов.
За крупную площадку для обналичивания денег суд дал условные сроки двум ярославцам, работавшим с Блиновской
Отголоски все той же скандальной налоговой истории.
Это при том, что 3 июля 2023 года наступает срок уплаты страховых взносов (1% от дохода за 2022 год).
В любой момент работодатель может прекратить выплаты и доказать свою правоту будет трудно, ведь никаких документов нет, напомнили в УФНС.
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