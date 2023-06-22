🧲В личных кабинетах ИП теряются начисленные взносы, пять минусов серой зарплаты от налоговиков, новости про горячую воду. Самое важное за 22 июня

Традиционный пост с новостями, которые нельзя пропустить.

Получается, что можно работать на нескольких работах неограниченное количество часов в день, но при этом на каждой отдельной работе – не более 4 часов.

Отголоски все той же скандальной налоговой истории.

Это при том, что 3 июля 2023 года наступает срок уплаты страховых взносов (1% от дохода за 2022 год).

В любой момент работодатель может прекратить выплаты и доказать свою правоту будет трудно, ведь никаких документов нет, напомнили в УФНС.