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Самозанятые

Самозанятых снимают с учета задним числом

Налоговики могут аннулировать самозанятость спустя очень много времени с момента нарушения условий применения НПД.
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Именно такая история произошла с участницей нашего форума.

Самозанятая решила стать индивидуальным предпринимателем и при регистрации подала уведомление о переходе на УСН. Это было в августе прошлого года.

Новоиспеченная ИП не учла тот факт, что НПД и УСН несовместимы.

Все это время она оказывала услуги как самозанятая, формировала чеки в приложении и выдавала их клиентам.

И только в июне 2023 года, спустя почти год, налоговики прислали бизнес-леди «письмо счастья» о том, что она снята с учета по НПД задним числом – с августа прошлого года, а все чеки – аннулированы.

Теперь налоговики сделают перерасчет по НПД, и придется заплатить УСН и сдать уточненную декларацию, отразив там доходы, которые ранее были обложены НПД.

Ранее мы уже рассказывали, что такие ситуации имеют место быть.

Сам факт снятия с учета по НПД вполне объясним. Недоумение бизнесменов вызывает скорость, с которой налоговики реагируют на данное нарушение.

К слову, в законе этот срок вообще не прописан, то есть, налоговики не ограничены временными рамками. Кого-то извещают о снятии с учета 4 месяца спустя, кого-то – спустя год.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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