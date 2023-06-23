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Банки

Клиентам банков откажут в обслуживании, если будут подозрения в отмывании денег. Так решил Верховный суд

Банкам больше не надо собирать документальные доказательства, что счет компании может быть использован в легализации незаконных доходов. Они могут отказывать в обслуживании только из-за своих подозрений.
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Верховный суд признал, что банки могут отказывать в облуживании корпоративным клиентам, если у них есть обоснованные подозрения в нарушении антиотмывочного закона. Об этом пишет «Коммерсант».

Теперь банкам будет легче отказывать клиентам в открытии счетов и вкладов на основании 115-ФЗ. Оспорить решения кредитных организаций непросто. У компаний могут запросить любые дополнительные документы.

В 2022 году ООО «Единение авторских исследований+» обратилось в Промсвязьбанк, чтобы открыть расчетный счет. У компании запросили дополнительные сведения о деятельности, но фирма отказалась приложить расширенные выписки из всех банков, где у нее уже открыты счета.

ПСБ отказал в обслуживании, в апреле 2022 года Арбитражный суд Москвы признал этот отказ незаконным. По 115-ФЗ банк может отказаться от договора только «при наличии доказательств обоснованности подозрений» в отмывании денег. Банк обратился в Верховный суд.

ВС решил, что для отказа в обслуживании не нужно доказывать и документально подтверждать то, что «целью открытия счета является легализация незаконных доходов».

С учетом подхода ВС высока вероятность, что при новом рассмотрении дела суды встанут на сторону банка, - сказал партнер АБ «Линия Права» Алексей Костоваров.

Запрос предоставить расширенные выписки не был чрезмерным. Банки в праве требовать любую дополнительную документацию.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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