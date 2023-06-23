Вице-премьер Голикова: на рынке труда появится около 200 тысяч инженеров

В этом году ВУЗ окончат около 916 тыс. специалистов, а среднее профессиональное образование получат больше 800 тыс. человек. Новые кадры помогут стране добиться технологического суверенитета.

В 2023 году ВУЗы выпустят около 916 тыс. специалистов, из которых примерно 197 тыс. инженеров. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

— Мы ожидаем, что на рынок труда выйдут порядка 197 тыс. инженерных кадров для как раз того самого технологического суверенитета и приоритетов, которые мы определяем, — сказала Голикова.

Среднее профессиональное образование в этом году окончат больше 800 тыс. человек.

Из них уже 129 тыс. трудоустроены на предприятиях и имеют постоянных доход.

Кроме инженеров, среднее профессиональное образование получают, например, и бухгалтеры. Найти работу после получения диплома становится еще проще, когда есть Клерк.Работа: только самые актуальные и важные вакансии для бухгалтера.