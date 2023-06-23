Ставки по вкладам в юанях выросли до 4,24%

Крупнейшие банки страны подняли проценты по вкладам в китайской валюте. Больше всего можно получить за сбережения в «Альфа-банке», до 4,24% годовых.

«Альфа-банк» поднял процент по вкладам в юанях на срок от трех месяцев до трех лет. Средний размер ставки вырос с 2,6-3,85% до 2,95-4,24%. Об этом сообщают «Известия».

С 22 мая 2023 года «Сбер» также увеличил процент по вкладам в китайской валюте. Если раньше вкладчики могли получить 1,1-2,92% доходности, то теперь от 1,3% до 3%.

Интерес к китайской валюте постепенно растет, объем средств клиентов в юанях с начала 2023 года увеличился на 60%, - сообщили в Сбербанке.

Со 2 июня МКБ стал предлагать открыть юаневый вклад с доходностью 2,8-3,5%, а ВТБ увеличил ставки до 2,76-3,35%.

В банке «Открытие» вкладчики за хранение юаней в течение трех месяцев, полугода и года могут заработать до 2,8% годовых.

Максимальная ставка по таким вкладам в Газпроме с 19 мая 2023 года составляет 2,5%.

С середины апреля по середину мая 2023 года Центробанк отметил у банков дефицит ликвидности юаня. Это произошло из-за того, что спрос на валюту резко вырос. Отечественные предприниматели стали закупать товары в Китае за местную валюту.

Чтобы уйти от дефицита, банки решили поднять ставки по депозитам в юанях. Сейчас ситуация стабилизируется.