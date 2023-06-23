Аудиторские компании изменят систему аттестации

Систему квалификации аудиторов предложили изменить. Это поможет привлечь новые кадры, а также сократить издержки во время простых проверок.

Аудиторские компании предложили отказаться от единого квалификационного аттестата. Вместо этого у сотрудников будет три диплома с разными уровнями квалификации. Об этом пишет «Коммерсант».

У аудиторов может появиться три аттестата:

аудитора общественно значимых организаций на финансовом рынке (ОЗО ФР),

аудитора иных организаций без компетенций по консолидированной отчетности и финансового рынка,

ассистента аудитора для выполнения простейших процедур аудиторской проверки.

Изменение поможет участникам рынка привлекать новые кадры, а также сократить издержки на проведение простых аудиторских процедур.

22 июня 2023 года СРО аудиторов выступила с инициативой изменить систему аттестации.

Предложение должны принять Минфин и Центробанк. После общественных консультаций участники рынка подготовят документы по изменению в законодательные и нормативные акты.