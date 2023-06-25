При продаже ввезенного из Китая товара надо платить НДС 20%

По пункту 1 статьи 147 НК РФ местом реализации товаров признается Россия, если товар в момент начала отгрузки и транспортировки находится на территории РФ.
Компания-поставщик полагает, что раз она везет товар из Китая напрямую покупателю, то начало отгрузки – в Китае. А раз место реализации – не РФ, то такая операция не облагается НДС.
Однако Минфин в письме от 02.05.2023 № 03-07-08/40144 поясняет, что НДС будет.
Товар прошел таможенное оформление. За него был уплачен НДС при ввозе. Поэтому местом реализации будет РФ.
А раз так, то реализация облагается НДС 20%.
А «импортный НДС» можно принять на вычет.
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