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НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

При продаже ввезенного из Китая товара надо платить НДС 20%

Если российская компания продает другой российской компании товар, который везут из Китая сразу на склад покупателя, возникает база по НДС.
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По пункту 1 статьи 147 НК РФ местом реализации товаров признается Россия, если товар в момент начала отгрузки и транспортировки находится на территории РФ.

Компания-поставщик полагает, что раз она везет товар из Китая напрямую покупателю, то начало отгрузки – в Китае. А раз место реализации – не РФ, то такая операция не облагается НДС.

Однако Минфин в письме от 02.05.2023 № 03-07-08/40144 поясняет, что НДС будет.

Товар прошел таможенное оформление. За него был уплачен НДС при ввозе. Поэтому местом реализации будет РФ.

А раз так, то реализация облагается НДС 20%.

А «импортный НДС» можно принять на вычет.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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