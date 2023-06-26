Минфин готов подписать с ОАЭ договор об избежании двойного налогообложения

Россия собирается пописать с ОАЭ новое соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Об этом пишет «Forbes».
В новом договоре не будет привлекательных налоговых ставок. 12 июня 2023 года страны договорились о ставке в 15% на дивиденды и в 10% на процентные доходы.
Сейчас в России налоги на дивиденды рассчитываются по ставке 15%, а на процентные доходы – 20%.
Раньше условия СИДН с западными странами были мягче. Бизнесмены могли платить 5% по дивидендам и 0% по процентам и роялти.
Минфин пока что не может договориться с ОАЭ о ставке по роялти. В РФ она составляет 20%. Эмираты настаивают на нулевой ставке.
Дата следующего раунда переговоров пока что не определена.
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