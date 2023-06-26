Минфин готов подписать с ОАЭ договор об избежании двойного налогообложения

Пока что представители РФ и Эмиратов не могут договориться о ставке по роялти. Минфин хотел бы установить ее на уровне 20%, а ОАЭ настаивает на нулевой ставке.

Россия собирается пописать с ОАЭ новое соглашение об избежании двойного налогообложения (СИДН). Об этом пишет «Forbes».

В новом договоре не будет привлекательных налоговых ставок. 12 июня 2023 года страны договорились о ставке в 15% на дивиденды и в 10% на процентные доходы.

Сейчас в России налоги на дивиденды рассчитываются по ставке 15%, а на процентные доходы – 20%.

Раньше условия СИДН с западными странами были мягче. Бизнесмены могли платить 5% по дивидендам и 0% по процентам и роялти.

Минфин пока что не может договориться с ОАЭ о ставке по роялти. В РФ она составляет 20%. Эмираты настаивают на нулевой ставке.

Дата следующего раунда переговоров пока что не определена.