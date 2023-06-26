Росстандарт узаконит новый способ проверки меда

С фальсификацией меда будут бороться. Теперь подлинность продукта начнут определять с помощью изотопного анализа сахаров. Саму отрасль пчеловодства ждут законодательные изменения.

Росстандарт по поручению госкомиссии по незаконному обороту продукции узаконит изотопный анализ сахаров. С его помощью будут проверять подлинность меда. Об этом пишут «Известия».

Пчеловоды уверены, что 70% меда в России – это фальсифицированная продукция. Для борьбы с некачественным медом ученые разработали новый метод анализа.

С помощью изотопного анализа сахаров меда можно проверить, действительно ли это продукт пчеловодства.

— Мы фиксировали случаи, когда в различных онлайн-каналах продаж встречались отдельные ингредиенты, с помощью которых можно получить мед. Причем к натуральному продукту он не будет иметь никакого отношения, — сказала замглавы Роскачества Елена Саратцева.

Сейчас в стране работает 3 тыс. пчеловодов. В 2022 году произвели больше 60 тыс. тонн продукции, из которых 24 тыс. тонн отправились в розничную продажу. Эксперты не могут точно ответить, куда делись остальные 36 тыс. тонн.

Личные подсобные хозяйства могут продавать мед на рынке без кассового аппарата. На эту продукцию им не обязательно поучать декларации качества.

Сейчас в отрасль пчеловодства и производства меда собираются внести законодательные изменения.

Эксперты издания считают, что одного ГОСТа для меда недостаточно, нужен мониторинг продукции, ужесточение ответственности за фальсификацию. Также Глава Роскачества Максим Протасов предложил снять мораторий на проверки в отрасли.