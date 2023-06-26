Депутаты хотят, чтобы возобновились проверки предприятий фастфуда. Это из-за массовых отравлений

Генпрокуратура может приостановить мораторий на проверки бизнеса и снова контролировать работу общепита.

Депутаты «Единой России» обратились в Генпрокуратуру, чтобы начать массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита. Об этом пишут «Известия».

По мнению депутатов, мораторий на проверку бизнеса мешает контролировать точки общественного питания.

— Генеральная прокуратура имеет право возобновить контроль, если есть угроза жизни и здоровью граждан. Сейчас происходят вопиющие прецеденты, когда страдают десятки, а иногда и сотни людей. На мой взгляд, почти всегда это элементарная халатность со стороны предпринимателей, — заявил депутат Александр Якубовский.

13 июня 2023 года в Иркутской области произошло массовое отравление шаурмой, от которого пострадал 101 человек.

Владелец кафе «Шаурму хочу» был задержан и отправлен под домашний арест.

В заведении нарушались требования к хранению продуктов, технология приготовления блюд не соблюдалась. Кроме того, в заведении не было условий для соблюдения личной гигиены сотрудников. Кафе закрыли по решению суда.

Недавно мы писали, что из-за роста цен на другой фастфуд шаурму стали покупать в 2-3 раза чаще.