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Проверки

Депутаты хотят, чтобы возобновились проверки предприятий фастфуда. Это из-за массовых отравлений

Генпрокуратура может приостановить мораторий на проверки бизнеса и снова контролировать работу общепита.
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Депутаты «Единой России» обратились в Генпрокуратуру, чтобы начать массовую проверку предприятий быстрого питания и нестационарных точек общепита. Об этом пишут «Известия».

По мнению депутатов, мораторий на проверку бизнеса мешает контролировать точки общественного питания.

— Генеральная прокуратура имеет право возобновить контроль, если есть угроза жизни и здоровью граждан. Сейчас происходят вопиющие прецеденты, когда страдают десятки, а иногда и сотни людей. На мой взгляд, почти всегда это элементарная халатность со стороны предпринимателей, — заявил депутат Александр Якубовский.

13 июня 2023 года в Иркутской области произошло массовое отравление шаурмой, от которого пострадал 101 человек.

Владелец кафе «Шаурму хочу» был задержан и отправлен под домашний арест.

В заведении нарушались требования к хранению продуктов, технология приготовления блюд не соблюдалась. Кроме того, в заведении не было условий для соблюдения личной гигиены сотрудников. Кафе закрыли по решению суда.

Недавно мы писали, что из-за роста цен на другой фастфуд шаурму стали покупать в 2-3 раза чаще.

Комментарии

1
  • Логотип gerntsv
    gerntsv 35 минут назад

    Валентина Гернц

    До сих пор не понимаю, как можно было отменить проверки в общепите.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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