Мосбиржа не сможет торговать дирхамом без контрагентов в ОАЭ

Торговая площадка ищет нового контрагента для запуска торгов валютной парой дирхам/рубль. Пока что Мосбиржа предлагает заключать фьючерсные контракты.

Московская биржа столкнулась с проблемой при запуске торгов валютной парой дирхам/рубль. Об этом пишут «Ведомости».

Запустить торги дирхамом собирались в ближайшие 2-3 месяца, но торговой площадке оказалось сложно найти партнеров, которые могут пройти жесткий комплаенс со стороны ОАЭ.

Изначально Мосбиржа планировала проводить расчеты через филиал МТС-банка в Абу-Даби и работать с контрагентом банка из Эмиратов.

24 февраля 2023 года МТС-банк попал под блокирующие санкции США и Великобритании.

В конце марта 2023 года Центробанк ОАЭ отозвал лицензию у кредитной организации.

Банк был вынужден свернуть деятельность в Эмиратах и закрыть филиал в Абу-Даби.

Сейчас Мосбиржа ищет нового контрагента, чтобы работать с валютной парой дирхам/рубль.

С 4 апреля 2023 года на срочном рынке Мосбиржи можно заключать фьючерсные контракты на пару российский рубль/дирхам. В июне среднедневной оборот по этому финансовому инструменту составил почти 500 млн рублей.