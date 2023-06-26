👆👇 Налоговики отказали в вычете по 3-НДФЛ, но дали его. Теперь просят вернуть деньги

В этом году некоторые налогоплательщики столкнулись с трудностями при получении имущественного вычета по НДФЛ. Камеральная проверка завершилась успешно, а денег все нет. А у кого-то – обратная ситуация. По камеральной проверке – отказ, но деньги поступили на счет. Как говорится, не благодаря, а вопреки.

Такой историей поделилась наша подписчица в Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».

Человек купил квартиру в конце декабря 2022 года, а регистрация сделки прошла уже в январе 2023 года. То есть, право на вычет наступило в 2023 году.

Но все же гражданин решил заявить вычет по декларации за 2022 год. Налоговики (что вполне логично) в вычете отказали. Но при этом на следующий день обескураженному покупателю квартиры на счет пришли деньги в сумме вычета по НДФЛ, в котором ему отказали.

Теперь ИФНС требует сдать нулевую уточненку и вернуть деньги.

Коллеги обсуждают, нужна ли в данном случае уточненка, ведь по первичной декларации уже пришел отказ. То есть, дело вообще не в декларации.

Почему налоговики перепутали отказ с одобрением, положительное решение с отрицательным, и перевели деньги на основании решения об отказе – остается только гадать.

А как вы считаете, нужна ли в этом случае уточненная декларация или достаточно просто вернуть деньги?