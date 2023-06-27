ИП на ПСН должен регистрировать ККТ по адресу из патента

Если ИП оформил патент на розничную торговлю по одному адресу, а ККТ зарегистрировал по другому адресу, у него будут проблемы. Учиться лучше на чужих ошибках.

О том, как не надо делать, рассказала участница нашей группы «Красный уголок бухгалтера».

Здание, где находится магазин, угловое и фактически имеет два адреса.

ИП купил ККТ и зарегистрировал его по адресу, отличному от адреса в патенте.

Теперь налоговики требуют сдать корректировку по УСН и отразить та всю выручку по ККТ, которая изначально шла по ПСН.

Причина – ПСН-деятельность осуществлялась не по адресу, на который был выдан патент.

Проблема осложняется тем, что хотя фактически адресов у здания два, но по ФИАС это не так. Инспекторы также ссылаются на то, что юридически это разные адреса.

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