ИП на ПСН должен регистрировать ККТ по адресу из патента

О том, как не надо делать, рассказала участница нашей группы «Красный уголок бухгалтера».
Здание, где находится магазин, угловое и фактически имеет два адреса.
ИП купил ККТ и зарегистрировал его по адресу, отличному от адреса в патенте.
Теперь налоговики требуют сдать корректировку по УСН и отразить та всю выручку по ККТ, которая изначально шла по ПСН.
Причина – ПСН-деятельность осуществлялась не по адресу, на который был выдан патент.
Проблема осложняется тем, что хотя фактически адресов у здания два, но по ФИАС это не так. Инспекторы также ссылаются на то, что юридически это разные адреса.
Участники обсуждения советуют:
получить официальное подтверждение, что помещение находится в здании, имеющем два адреса;
на этом основании перерегистрировать ККТ;
ответить налоговой, что фактически адрес соответствует, поэтому корректировка не требуется;
быть готовым к долгим разборкам, вплоть до суда.
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