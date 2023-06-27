ВТБ выплатит купонные доходы по еврооблигациям

На следующей неделе ВТБ будет уведомлять клиентов о выплатах по четырем выпускам еврооблигаций за 2022 год. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на заместителя предправления ВТБ Дмитрия Пьянова.
Купонный доход получат держатели еврооблигаций из «дружественных» стран и резиденты РФ, бумаги которых учитываются в иностранных депозитариях.
Средства получат примерно 400 держателей ценных бумаг, общая сумма – около 290 млн долларов.
Мы завершили и анализ этой информации, и внутреннюю экспертизу, по какой технологии мы будем платить «дружественным» клиентам, скрытым за иностранными депозитариями, - сказал Дмитрий Пьянов.
Выплаты затронут три выпуска облигаций в долларах: с погашением в октябре 2022 года (купон 6,95%), с погашением в июне 2035-го (купон 6,25%), бессрочные (купон 11,577%). Также доход получат держатели евробондов в швейцарских франках с погашением в октябре 2024 года (купон 4,0725%).
Чтобы получить доход, держатели должны заполнить специальный пакет документов. Деньги зачислят на счет в ВТБ.
Недавно мы писали, что Минфин упросил порядок подтверждения прав на выплаты по евробондам.
Банк также планирует выпустить замещающие облигации к концу третьего-началу четвертого кварталов 2023 года.
По указу президента Владимира Путина, компании с еврооблигациями должны до 1 января 2024 года выпустить замещающие бонды.
Банк «Тинькофф» уже собирается создать из замещающих еврооблигаций первый инвестиционный фонд.
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