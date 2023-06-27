Минфин не согласен на введение ставки НДС 0% для проживания в санатории

Услуги проживания в гостинице облагаются НДС по ставке 0%. Но услуги по проживанию в санатории под эту льготу не подпадает.

Санатории, также, как и гостиницы – это объекты туристской индустрии. Но по ОКВЭД2 и ОКПД2 услуги санаториев относятся к услугам в области здравоохранения, а услуги по предоставлению мест для временного проживания – к услугам гостиниц.

По пп. 18 п.3 ст. 149 НК РФ услуги санаториев (по путевкам) не облагаются НДС.

То есть, льгота по НДС у санаториев уже есть, заявляет Минфин в письме от 22.05.2023 № 03-07-11/46212.

Вводить ставку 0% для санаториев (по аналогии с гостиницами) – нецелесообразно.

Минфин также отметил, что санатории обычно не оказывают услуги отдельно по проживанию. Эта услуга в числе других входит в путевку.

Если конкретно за проживание ввести НДС 0%, то будут злоупотребления. Бизнес не будет оформлять путевки и начнет применять ставку 0% ко всем услугам санатория.

В этой связи Минфин отверг предложение установить для проживания в санатории ставку НДС %.

Ставка НДС 0% более выгодна, чем освобождение от НДС, так как нулевая ставка дает право на вычет по НДС.