Минфин не согласен на введение ставки НДС 0% для проживания в санатории

Санатории, также, как и гостиницы – это объекты туристской индустрии. Но по ОКВЭД2 и ОКПД2 услуги санаториев относятся к услугам в области здравоохранения, а услуги по предоставлению мест для временного проживания – к услугам гостиниц.
По пп. 18 п.3 ст. 149 НК РФ услуги санаториев (по путевкам) не облагаются НДС.
То есть, льгота по НДС у санаториев уже есть, заявляет Минфин в письме от 22.05.2023 № 03-07-11/46212.
Вводить ставку 0% для санаториев (по аналогии с гостиницами) – нецелесообразно.
Минфин также отметил, что санатории обычно не оказывают услуги отдельно по проживанию. Эта услуга в числе других входит в путевку.
Если конкретно за проживание ввести НДС 0%, то будут злоупотребления. Бизнес не будет оформлять путевки и начнет применять ставку 0% ко всем услугам санатория.
В этой связи Минфин отверг предложение установить для проживания в санатории ставку НДС %.
Ставка НДС 0% более выгодна, чем освобождение от НДС, так как нулевая ставка дает право на вычет по НДС.
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