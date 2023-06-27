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Госзакупки

Минцифры потратит 907,4 млн рублей, чтобы перевести чиновников на мессенджер от VK

Автоматизированным рабочим местом пользуются госслужащие 32 федеральных ведомств. Сейчас Минцифры ищет исполнителя, чтобы внедрить АРМ ГС в регионах.
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Минцифры разместило тендер на 907,4 млн рублей с техническим заданием создать для чиновников единый сервис, который будет аналогом иностранных мессенджеров, в частности, Telegram. Об этом пишут «Ведомости».

С 1 октября 2023 года по 20 сентября 2024 года исполнитель должен подключить региональных чиновников к автоматизированному рабочему месту госслужащего (АРМ ГС).

Пока что в этой системе работают только 32 федеральных ведомства.

В 2021 году госзаказ на разработку АРМ ГС выиграла компания VK, которая принадлежит «Мэйл.ру Цифровые Технологии». Она предложила самую демократичную цену — 450 млн рублей. Изначально Минцифры планировало потратить 487,7 млн рублей.

Платформа АРМ ГС представляет собой виртуальное рабочее место, которое доступно в браузере. К нему подключено облачное хранилище, почта, календарь, мессенджер, голосовая и видео- связь.

Недавно мы писали, что Госдума приняла законопроект о штрафах за передачу юридически значимых данных в иностранных мессенджерах.

Должностных лиц будут штрафовать от 30 до 50 тысяч рублей, а компании — от 100 до 700 тысяч рублей.

Комментарии

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