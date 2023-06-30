Депутаты предложили отменить НДС на благотворительные продукты

На продукты с истекающим сроком годности и бутилированную воду предложили отменить НДС. Только если их будут бесплатно раздавать нуждающимся

Депутаты фракции ЛДПР предложили внести поправки в Налоговый кодекс, согласно которым налогом на добавленную стоимость (НДС) не будут облагаться продукты, отданные на благотворительность. Об этом пишут «Известия».

Торговые сети вместо того, чтобы выбрасывать продукцию с истекающим сроком годности, смогут ее передать населению. При этом магазинам разрешат не платить НДС.

Сейчас от уплаты НДС освобождается только выброшенная продукция, у которой уже истек срок годности.

Таким образом, будет одновременно решена проблема последующей переработки указанной категории товаров и их нехватки у отдельных социальных групп, - сказано в пояснительной записке.

В список товаров, которые могут быть безвозмездно переданы населению, исключат детское питание, диетические продукты и алкоголь.