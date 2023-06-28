Мошенники маскируются под сайты популярных маркетплейсов

За весь 2022 год заблокировали 15,3 тысячи поддельных сайтов, а с начала 2023 года число блокировок уже превысило 18 тысяч. Мошенники создают фейковые сайты сервисов «Авито», «Юла» и маркетплейса Ozon.

В первом полугодии в 11 раз выросло число фишинговых сайтов, которые копируют интерфейс популярных маркетплейсов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Координационного центра доменов .ru/.рф.

За первые шесть месяцев 2022 года 5 тыс. сайтов признали фишинговыми и заблокировали. В 2023 году их количество блокировок уже превысило 18 тыс.

Для сравнения, за весь 2022 года в рунете заблокировали 15,3 тыс. сайтов.

С фейковыми сайтами борются сами маркетплейсы, АКИТ (Ассоциация компаний интернет-торговли) и Минцифры с помощью системы «Антифишинг», которая начала работать с июня 2022 года.

Сейчас процесс блокировок в доменной зоне .ru и .рф занимает до нескольких часов, - сообщили в Минцифры.

Чаще всего мошенники подделывают интерфейс сервиса «Авито», под блокировку в 2023 году попали 2,9 тыс. доменов.

На втором месте – сервис «Юла», который входит в группу VK. Специалисты заблокировали 1,7 тыс. фишинговых аналогов.

Третье место занимает маркетплейс Ozon, который пытались подделать 1,5 тыс. раз.

Мошенники на фишинговых сайтах занимаются поддельной продажей товаров. Пользователь хочет что-то купить, вводит данные своей карты, а после с нее списывают деньги.

Эксперты компании F.A.C.C.T. (бывшая Group-IB) считают, что одной блокировки поддельных сайтов недостаточно. Нужно добиться того, чтобы аренда и покупка фишинговой панели стали невыгодными для мошенников.

Сейчас аренда одной фишинговой системы стоит 150 евро в неделю, а покупка – 350 евро.