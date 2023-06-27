Бухгалтеры обсуждают, как правильно работать со счет-фактурами, если идут продажи через Озон

В работе с маркетплейсами все еще много нюансов, в которых разобрались еще не все бухгалтеры.

Ситуацию описали в Красном уголке бухгалтера:

— Коллеги, кто-нибудь сталкивался? В 1С есть возможность загрузки отчета маркетплейса (озон), но только розничные продажи. Вопрос по продажам через озон юрлицам с НДС. Есть ли вариант проведения счет-фактур, загружая отчет как розничные продажи? Или только через оптовые отдельно проводить?

Кто-то из коллег делится, что проводит отдельно. Однако правильно ли? Другой бухгалтер спрашивает:

— Что значит отдельно? Вот у вас отчёт за месяц и детализация за месяц. Одна детализация, но как вы видите, что там продажи на физиков есть и на юриков? Или прилетает 2 отчёта?

Дискуссия пока не закончилась, приходите поделиться мнениями. А пока делитесь, стоит подумать: может, пройти обучение?

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