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Кредитование

Средний размер микрозаймов превысил 9 тысяч рублей

Средний чек «займа до зарплаты» за месяц вырос на 1,8% и вернулся к показателям 2022 года.
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В мае 2023 года средний размер выданных микрозаймов составил 9,15 тыс. рублей, что на 1,8% больше по сравнению с апрелем 2023 года. Об этом сказано на сайте Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

После снижения в начале года, в апреле - мае средний чек вернулся к показателям прошлого года, - говорится в сообщении.

Самые крупные «займы до зарплаты» оформляют жители Москвы (11,25 тыс. рублей), Санкт-Петербурга (10,36 тыс. рублей), Московской области (10,22 тыс. рублей) и Ханты-Мансийского автономного округа (10,10 тыс. рублей).

Размер займов на 1,5% сократился в Чувашской Республике и на 0,1% в Воронежской области.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков считает, что население перешло на сберегательную модель финансового поведения. Клиенты реже обращаются в МФО за крупными займами.

Недавно мы писали, что микрофинансовые организации отказывают в займах или предлагают уменьшить сумму до 10 тысяч рублей, если у клиента показатель долговой нагрузки выше 80%.

Комментарии

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