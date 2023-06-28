Верховный суд: Перевод криптовалюты в рубли – это отмывание денег

Конвертация криптовалюты с виртуального счета на банковскую карту считается отмыванием денег и легализацией преступных доходов. Даже если средства не были введены в оборот.

Верховный суд признал отмыванием денег конвертацию криптовалюты в рубли с последующим распределением средств по чужим банковским картам. Об этом сказано на сайте Российского агентства правовой и судебной информации (РАСПИ).

Изначально суд первой инстанции постановил, что перевод криптовалюты в рубли без введения этих денег в оборот не считается отмыванием. Теперь это решение отменили.

Фигурант дела занимался производством наркотических веществ и получал за это криптовалюту, которую он конвертировал в рубли, а затем переводил на счет дочери своей жительницы.

Заместитель генпрокурора отметил, что обвиняемый специально проводил финансовые операции с виртуального счета и вывел на банковские карты 8,2 млн рублей.

Верховный суд пришел к выводу, что для привлечения к ответственности по ст. 174.1 УК РФ «не требуется обязательного вовлечения легализуемых денежных средств в экономический оборот».

Ответственность по указанной статье закона наступает при установлении самого факта совершения финансовых операций с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, - сказано в решении ВС.

Недавно мы писали, что у следователя изъяли криптовалюты на 1,6 млрд рублей. В таком формате он получил взятку от хакерской группировки.