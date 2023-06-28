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Банки

Банки просят ввести льготные тарифы для смс-уведомлений

Клиенты подсанкционных банков не могут получать push-уведомления, поэтому банки просят снизить стоимость обязательных смс-рассылок с информацией об операциях по счетам.
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Ассоциация банков России (АРБ) и крупные кредитные организации обратились в правительство и Центробанк с просьбой установить льготные тарифы на рассылку смс для банков, которые попали под санкции и не могут присылать клиентам push-уведомления.  Об этом пишет «Коммерсант».

Участники финансового рынка предлагают ввести «льготную тарификацию для рассылки обязательных сервисных СМС клиентам или ввести фиксированную стоимость за общий объем».

По закону банки обязаны сообщать клиентам об операциях, которые совершаются по их счетам. Из-за того, что приложения подсанкционных банков удалили из AppStore, клиенты останутся без push-уведомлений.

В 2022 году за обязательные смс-сообщения клиентам банки платили 1,5-2 рубля в зависимости от мобильного оператора. Тогда как стоимость push-уведомлений стоила 5-20 копеек.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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